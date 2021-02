Mamrta Banerjee के भतीजे अभिषेक पर कसा शिकंजा, Coal तस्करी मामले में पत्नी से पूछताछ करेगी CBI

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) और उनकी पार्टी टीएमसी (TMC) की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. इस बार कोल केस (Coal Case) में मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के घर पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI) ने सम्मन भेजा है. जानकारी के मुताबिक यह सम्मन उनकी पत्नी रूजिरा नरुला (Rujira Narula) ने रिसीव किया. इसमें रूजिरा को सीबीआई की जांच में शामिल होने को कहा गया है. खुद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की.

At 2pm today, the CBI served a notice in the name of my wife. We have full faith in the law of the land. However, if they think they can use these ploys to intimidate us, they are mistaken. We are not the ones who would ever be cowed down. pic.twitter.com/U0YB6SC5b8

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) February 21, 2021