CBSE Board 12th Exam 2021: क्या होंगी 12वीं की परीक्षाएं? वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में आज हो सकता है फैसला

नई दिल्ली: देश के करोड़ों छात्रों के लिए आज बड़ा दिन है. दरअसल आज सीबीएसई बोर्ड यानी 12वीं क्साल की लंबित परीक्षाओं एवं पेशेवर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है. इस सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) की अध्यक्षता में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक (Education department high leval meet) होगी. शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) ने ये जानकारी साझा की है.

कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर (Corona Second Wave India) के मद्देनजर 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी. शिक्षा मंत्री के मुताबिक ये डिजिटल बैठक सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी जिसमें उनके (निशंक के) अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे.

I will be virtually attending the meeting with State Education Secretaries on 17th May, 2021 at 11 AM. The objective of the meeting is to review the #COVID situation, online education, and work around NEP. pic.twitter.com/6VMXkBldLU

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 16, 2021