UP Bihar Chhath Puja Special Trains: भारतीय रेलवे (Indian Railways) की हर शाखा यानी रेल मंत्रालय के सभी डिवीजन यात्रियों को इस त्योहारी सीजन में सही समय पर उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कई स्पेशल ट्रेन (Special Trains) चला रहे हैं. खासकर छठ के महापर्व पर यूपी और बिहार के श्रद्धालुओं के सुविधाजनक आवागमन के लिए दिल्ली/आनन्द विहार टेर्मिनल से पटना, दरभंगा तथा मालदा टाउन के लिए भी छठ स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन कर रही है. आइए जानते हैं कि ये स्पेशल रेलगाड़ियां कौन-सी हैं और इनकी क्या टाइमिंग हैं.

124 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन

छठ महापर्व पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा 124 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. यहां पर आपको देश के अलग हिस्सों से बिहार (Bihar) और यूपी (UP) की तरफ आने वाली छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों (Chhath Puja Special Trains) की लिस्ट दे रहे हैं. रेलवे ने महापूजा के बाद वापसी के लिए रिजर्वेशन की बची सीटों की जानकारी साझा की है.

VACANT BERTHS IN SPL TRAINS AFTER CHHATH PUJA ON 26.10.2022 pic.twitter.com/7v7xKNWOhx

— DRM/DNR (@DrmDnr) October 26, 2022