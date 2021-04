Bijapur Encounter: जंगल में मिले 17 और जवानों के शव, अब तक 22 शहीद; 9 नक्सली भी ढेर

रायपुर: छत्तीसगढ़ से सुकमा-बीजापुर में हुए नक्सलियों के हमले में सुरक्षाबलों के 22 जवान शहीद हो गए हैं. इस एनकाउंटर में 9 नक्सली भी मारे गए हैं. बीजापुर जिले के एसपी कमलोचन कश्यप ने यह जानकारी दी है.

बीजापुर एनकाउंटर में 22 जवानों की शहादत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवेदना जताई है. राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा,'छत्तीसगढ़ में माओवादी विद्रोह से जूझते हुए सुरक्षाकर्मियों की हत्या गहरी पीड़ा का विषय है. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना. राष्ट्र उनके दर्द को साझा करता है और इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा.'

The killing of the security personnel while battling Maoist insurgency in Chhattisgarh is a matter of deep anguish. My condolences to the bereaved families. The nation shares their pain and will never forget this sacrifice.

— President of India (@rashtrapatibhvn) April 4, 2021