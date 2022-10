Manoj Singh Mandavi Death: छत्तीसगढ़ के इस कांग्रेस नेता का हार्ट अटैक से निधन, मुख्यमंत्री बघेल ने कही ये बात

Manoj Mandavi Dies: छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक मनोज सिंह मंडावी का दिल का दौरा पड़ने के कारण रविवार को निधन हो गया. पार्टी के नेताओं ने यह जानकारी दी. कांग्रेस की संचार इकाई के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि मंडावी (58) को दिल का दौरा पड़ने के बाद पड़ोसी धमतरी शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुबह उनका निधन हो गया.

पैतृक गांव गए थे मंडावी

कांकेर जिले में भानुप्रतापपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडावी शनिवार रात को जिले के चरामा इलाके में अपने पैतृक गांव नथिया नवागांव में थे. शुक्ला ने बताया कि उन्होंने बेचैनी होने की शिकायत की थी जिसके बाद उन्हें चरामा में एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की. उन्होंने बताया कि इसके बाद मंडावी को धमतरी शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका निधन हो गया.

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel condoles the sudden demise of three-time Congress MLA and Deputy Speaker Manoj Singh Mandavi (in pic); calls it an "irreparable loss."

The last rites of Mandavi will be performed in Nathiya Nawagaon in Kanker.

(Pic: Manoj Singh Mandavi's FB page) pic.twitter.com/eFkQ8KPN6c

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 16, 2022