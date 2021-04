Corona के खिलाफ जंग में उतरी सेना, CDS रावत बोले- जवान करेंगे मुकाबला

नई दिल्ली: देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (Chief of Defence Staff General Bipin Rawat) ने कहा है कि अब कोरोना सेना के जवान कोरोना महामारी से लड़ाई लडेंगे. उन्होंने कहा, अब समय सशस्त्र बलों के लिए उठ खड़े होने का है. सेना समयबद्ध तरीके से COVID महामारी के दौरान सिविल प्रशासन द्वारा बनाई जा रही व्यवस्थाओं की दिशा में मिलकर काम करेगी.

This is the time for the Armed Forces to rise to the occasion and support the civil administration in creating COVID mitigation facilities in time-bound manner. Timely support at this juncture is important: Chief of Defence Staff General Bipin Rawat

