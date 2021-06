CBSE के बाद CISCE और हरियाणा बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द

नई दिल्ली: मंगलवार का दिन 12वीं बोर्ड की परीक्षा का इंतराज कर रहे लाखों छात्रों के लिए राहत भरा रहा. CBSE के बाद CISCE और फिर हरियाणा बोर्ड (Haryana Board) ने एक के बाद एक कक्षा 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान कर दिया. CISCE ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस साल 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय किया गया है. यह जानकारी बोर्ड के चेयरमैन डॉ जी इमैनुएल ने दी.

उन्होंने कहा, ‘परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है. वैकल्पिक आकलन मानकों की जल्द घोषणा की जाएगी.’

Indian School Certificate (ISC) Board examinations (Class 12) have been cancelled. The final decision on compiling results is yet to be taken: Dr G Immanuel, Chairman, Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) to ANI pic.twitter.com/1NACHGP9IR

काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) का निर्णय CBSE बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने की तर्ज पर लिया गया है. CBSE परीक्षाओं का रद्द करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग के दौरान लिया गया.

ये भी पढ़ें- CBSE छात्रों के लिए बड़ा फैसला, नहीं होंगी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं

प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों के हित में यह निर्णय किया गया है और छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की चिंताओं का अंत किया जाना जरूरी है.

Government of India has decided to cancel the Class XII CBSE Board Exams. After extensive consultations, we have taken a decision that is student-friendly, one that safeguards the health as well as future of our youth. https://t.co/vzl6ahY1O2

— Narendra Modi (@narendramodi) June 1, 2021