रूस-यूक्रेन युद्ध संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, हटाया इस चीज से प्रतिबंध

नई दिल्ली: रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव (Russia and Ukraine Conflict) के बीच हर दिन नए-नए मोड़ सामने आ रहे हैं. इस बीच भारत सरकार (Govt of India) ने बड़ा फैसला लिया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) ने यूक्रेन में फंसे लोगों को आसानी से निकालने के लिए उड़ानों से प्रतिबंध हटा दिया है.

यूक्रेन में फंसे छात्रों और पेशेवरों को निकालने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानों और सीटों की संख्या पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है. मंत्रालय के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय एयरलाइंस (Indian Airlines) को उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है.

MoCA has removed restriction on number of flights & seats b/w India-Ukraine in Air Bubble arrangement. Any number of flights and Charter flights can operate. Indian airlines informed to mount flights due to increase in demand. MoCA facilitating in coordination with MEA: MoCA pic.twitter.com/kzVEIOLj9p

