Hijab Controversy: साध्वी प्रज्ञा का बड़ा बयान, बताया- किसे है हिजाब पहनने की जरूरत

भोपाल: कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद (Hijab Controversy) को लेकर राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है और अब इसको लेकर बीच भोपाल (Bhopal) से भारतीय जनता पार्टी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (BJP MP Sadhvi Pragya) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि किसी को हिजाब पहनने की जरूर नहीं है.

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Sadhvi Pragya Thakur) ने कहा है कि देश में किसी को हिजाब पहनने की जरूर नहीं है. हिजाब पहनने की जरूरत उन लोगों को है, जिनको अपने घर में ही परेशानी है और वह अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं.

भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा (Sadhvi Pragya) ने कहा, 'किसी के साथ कोई बंधन नहीं है. हिंदू इतना श्रेष्ठ, इतना उच्च विचारधारा का और इतना संस्कारी होता है कि हमें कहीं भी हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है. हिजाब उनको पहनना है, जिनको अपने ही घर में संकट है. उनके घर में ही वो सुरक्षित नहीं हैं और उनके घर में ही उनकी मर्यादा खतरे में है. इसलिए उनको घर में भी हिजाब पहनना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा, 'बाहर जहां हिंदू समाज निकलता है, वहां उन्हें हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है. जहां हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और पढ़ाई करते हैं, वहां तो बिल्कुल ही नहीं है.'

#WATCH ...No need to wear Hijab anywhere. People who are not safe in their houses need to wear Hijab. While outside, wherever there is 'Hindu Samaj', they are not required to wear Hijab especially at places where they study: BJP MP Sadhvi Pragya at an event in Bhopal, MP (16.02) pic.twitter.com/F6ObtjxRfl

— ANI (@ANI) February 17, 2022