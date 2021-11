'खेला होबे' के नारे से रोकी थी CM की सभा, गिरफ्तारी के बाद यहां जमकर कटा बवाल

अगरतला: त्रिपुरा (Tripura) पुलिस ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की नेता सायानी घोष (Saayoni Ghosh ) को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है. इस खबर की पुष्टि होते ही पश्चिम बंगाल (West Bengal) में भी इस खबर को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली. वहीं त्रिपुरा में भी आक्रोशित टीएमसी नेताओं और समर्थकों ने इसके बाद जमकर बवाल काटा.

टीएमसी नेता सायानी की बात करें तो उन पर सीएम बिप्लव कुमार देब की नुक्कड़ सभा के दौरान उन्हें धमकाने का आरोप है. घोष ने बैठक स्थल पर पहुंचकर कथित तौर पर 'खेला होबे' के नारे लगाकर उस सभा में हंगामा किया था.

इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट किया, ‘त्रिपुरा में गुजरात मॉडल. अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस इस तरह की फासीवादी क्रूरता को कभी स्वीकार नहीं करेगी. तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिल्ली रवाना.’

16 Trinamool MPs have reached Delhi. Sir, please do give us an appointment this morning. Patiently waiting. https://t.co/WaJexNqMWF

Brutal attacks on @AITCofficial Even members of media clobbered in Tripura. Unprecedented attacks. Arrests on trumped-up charges.

वहीं TMC नेता एवं राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देब ने पत्रकारों से कहा, 'हमारे उम्मीदवारों को पीटा गया, घरों में तोड़-फोड़ हुई और शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. त्रिपुरा पुलिस का रवैया साफ नहीं है.'

वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि त्रिपुरा में जिस तरह का लोकतंत्र है तो,' हम अपने नेताओं से पश्चिम बंगाल में BJP के साथ भी यही सुलूक करने को कहेंगे.'

वहीं, भाजपा की त्रिपुरा इकाई के प्रवक्ता नबेंदु भट्टाचार्य ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कभी भी तृणमूल कांग्रेस के किसी समर्थक पर हमला नहीं किया, क्योंकि पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं मानती.

तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई की युवा शाखा की सचिव सायानी घोष को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के दौरे से 24 घंटे पहले हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया. घोष को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था. पुलिस सूत्रों ने कहा कि अभिषेक की अगरतला में एक रैली आयोजित करने की योजना थी, जिसे कोविड के वर्तमान हालात को देखते हुए अनुमति नहीं दी गई है.

वहीं, पार्टी सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल त्रिपुरा में पुलिस की कथित बर्बरता के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली रवाना हो रहा है. सूत्रों ने बताया कि पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में 15 से अधिक सदस्य शामिल हैं. टीएमसी ने शाह से मुलाकात का समय मांगा है.

Tripura: Several people injured in an attack on the residence of TMC state unit's Steering Committee chief Subal Bhowmik in Bhagaban Thakur Chowmuni area of Agartala

Personnel of police and Tripura State Rifles deployed in the area. pic.twitter.com/GjEGe8DaPv

— ANI (@ANI) November 21, 2021