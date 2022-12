Madrasa convert Model School: सरकार का बोल्ड फैसला, ढहाए गए मदरसे पर बनेगा मॉडल स्कूल; देश में पहली बार इस राज्य में होने जा रहा एक्शन

Madrasa will become model school in Assam: असम (Assam) सरकार ने अलकायदा लिंक वाले मदरसे की जगह पर मॉडल स्कूल बनाने का फैसला किया है. मरकाजुल मां आरिफ करियाना (Markazul Ma-Arif Quariayana Madrasa) के नाम वाला यह मदरसा राज्य के बोगाईगांव जिले के कबैतारी गांव में बना था. जांच में आतंकी संगठनों से लिंक मिलने पर अगस्त में बुल्डोजर चलाकर हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) सरकार ने उसे ध्वस्त करा दिया था. इसके साथ ही मदरसे के इमाम समेत 37 लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई थीं.

ढहाए गए मदरसे की जगह बनेगा मॉडल स्कूल

अब सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने तोड़े गए उस मदरसे मरकाजुल मां आरिफ करियाना (Markazul Ma-Arif Quariayana Madrasa) के बारे में अहम घोषणा की है. सीएम हिमंता ने सोमवार को कहा कि तोड़े गए मदरसे की जगह पर मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें सभी धर्मों के बच्चे आधुनिक शिक्षा हासिल करेंगे. इस स्कूल का संचालन सरकार करेगी और इसमें पढ़ाई के साथ खेलकूद की शिक्षा भी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि देश में ऐसा प्रयोग पहली बार होने जा रहा है, जहां पर मदरसे को तोड़कर स्कूल बनाया जा रहा हो.

#WATCH | Assam: Markazul Ma-Arif Quariayana Madrasa, located at Kabaitary Part-IV village in Bongaigaon district, being demolished

This is the 3rd Madrasa demolished by the Assam government following arrests of 37 persons including Imam and Madrasa teachers linked with AQIS/ABT pic.twitter.com/zTQiiicAne

— ANI (@ANI) August 31, 2022