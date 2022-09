UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 IAS अफसरों का तबादला, नवनीत सहगल की इस पद से छुट्टी

IAS transfer in UP: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adithanath) की अगुवाई वाली यूपी की सरकार (UP Govt) ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. आज सुबह सूबे में 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले (16 IAS Transferred) किए गए हैं. गौरतलब है कि यूपी स्वास्थ्य विभाग में तबादलों पर उठे सवाल के बाद ACS अमित मोहन प्रसाद हटाये गये हैं. वहीं नवनीत सहगल का भी विभाग छिन गया है.

विभागों की अदला-बदली

आपको बताते चलें कि अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के 24 घंटे के भीतर ही योगी सरकार ने 16 सीनियर आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है. बीते 4 साल से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे अमित मोहन प्रसाद से महकमा छीन लिया गया है. हालांकि उन्हें अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

नवनीत सहगल को मिली ये जिम्मेदारी

वहीं अब अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पार्थ सारथी सेन शर्मा को सौंपी गई है. नवनीत सहगल का विभाग भी बदल गया है, वो अब सूबे में खेलकूद विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं आराधना शुक्ला को माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयुष विभाग भेजा गया है.

इनको मिला ये विभाग

मुकेश कुमार प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को अतिरिक्त प्रभार धर्मार्थ कार्य विभाग दिया गया है. हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव समाज कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण को प्रमुख सचिव ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग दिया गया है. वहीं पार्थ सारथी प्रतीक्षारत को प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग बनाया गया. डॉ. हरिओम प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग दिया गया है.

मोनिका एस गर्ग अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग से अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं मुस्लिम वर्ग विभाग बनाया गया है. महेश कुमार गुप्ता अपर मुख्य सचिव श्री राजपाल को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग दिया गया है.कल्पना प्रमुख सचिव खेलकूद एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से प्रमुख सचिव राज्यपाल बनाया गया है.

