DMRC: महिलाओं की सीट के ऊपर लगा कंडोम का Advertisement, देखते ही भड़क उठे लोग

DMRC Condom Ad: दिल्लीवासियों के लिए दिल्ली मेट्रो ट्रांसपोर्ट का सबसे बेहतरीन जरिया है. कई लोग सुबह से शाम तक इसी के जरिए अपना सफर करते हैं. इसमें परिवार, ऑफिस आने-जाने वाले लोग और लगभग सभी तरह के लोग यात्रा करते हैं. ऐसे में मेट्रो के एक कोच का फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लोग असहज महसूस कर रहे हैं.

सीट के ऊपर लगा कंडोम का एड

@OfficialDMRC @DMRC_FansClub My metro ( blue line) is full with this add which is becoming very embarrassing for passengers pic.twitter.com/CzWBJQSuD7

— Sandeep Sharma (@Sandeep32394462) August 8, 2022