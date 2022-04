कांग्रेस ने ढूंढा सिद्धू का रिप्लेसमेंट, इस नेता को सौंपी पंजाब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी

नई दिल्ली: पंजाब चुनावों में करारी हार के बाद नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. तब से यह पद खाली था. पार्टी ने अब इस पद के लिए नया नेता नियुक्त कर दिया है. कांग्रेस ने पार्टी नेता अमरिंदर सिंह बराड़ (राजा वारिंग) को पंजाब कांग्रेस प्रमुख (पीसीसी) और प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब के लिए सीएलपी नेता नियुक्त किया है.

Congress appoints party leader Amrinder Singh Brar (Raja Warring) as the Punjab Congress chief (PCC) and Pratap Singh Bajwa as the CLP leader for Punjab. pic.twitter.com/PNh8HXCvFu

— ANI (@ANI) April 9, 2022