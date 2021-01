Shivraj को घेरने के फेर में Sajjan Singh ने दिया विवादास्पद बयान, कहा – ‘लड़कियां 15 साल में प्रजनन लायक हो जाती हैं’

भोपाल: भाजपा (BJP) पर निशाना साधने के चक्कर में कांग्रेस नेता अक्सर कुछ न कुछ ऐसा कह जाते हैं, जो बवाल की वजह बन जाता है. ताजा मामला मध्यप्रदेश कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और पूर्व पीडब्लूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा (Sajjan Singh Verma) का है. लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) को घेरने के फेर में वर्मा अपनी और पार्टी की फजीहत करा बैठे. उन्होंने कहा कि जब लड़कियां 15 साल में प्रजनन लायक हो जाती हैं तो शादी की उम्र 21 साल करने की क्या जरूरत है.

कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता (Sajjan Singh Verma) लड़कियों की शादी की उम्र के संबंध में बोलने लगे. इस दौरान, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शिवराज कोई वैज्ञानिक नहीं हैं. प्रदेश में 13 साल की बच्चियों को बचा नहीं पा रहे हैं और 21 साल में शादी की वकालत कर रहे हैं. पूर्व मंत्री ने कहा, ‘प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने में यह सरकार फेल रही है. 18 साल में लड़कियों की शादी होना सही है. क्योंकि डॉक्टर खुद बताते हैं कि लड़कियां 15 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने लायक हो जाती हैं, इसलिए लड़कियों की शादी के लिए 18 साल की उम्र सही है’.

#WATCH | According to doctors, a girl is ready for reproduction by the age of 15. Is the CM a doctor or a scientist? So, on what basis does girls' marriage age should be increased to 21 from 18: Congress leader Sajjan Singh Verma in Bhopal pic.twitter.com/sVF1UyeLra

— ANI (@ANI) January 13, 2021