मतदान से पहले 'भैया' बयान पर बूरे फंसे पंजाब CM चन्नी, अपनी ही पार्टी के नेताओं ने घेरा

नई दिल्लीः पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के 'भैया' वाले बयान पर सियासत गर्म है. इसके लिए जहां एक तरफ चन्नी को हर विपक्षी दल की तरफ से कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. वहीं, अब कांग्रेस में भी उनके बयान को लेकर निंदा होने लगी है. पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं ने चन्नी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पंजाब में इस तरह की सोच की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भैया विवाद की तुलना अमेरिका के अश्वेत मुद्दे से की. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हरित क्रांति की शुरुआत में पंजाब आने वाले प्रवासियों के खिलाफ एक दुर्भाग्यपूर्ण और संस्थागत सामाजिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है.

1/ De-Horse Politics- The Bhaiya controversy is like the Black issue in the US . It is reflective of an unfortunate systemic & institutionalised social bias against migrants stretching back to the inception of the Green Revolution . At a personal level Despite my mother being

