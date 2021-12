प्रशांत किशोर पर भड़के सलमान खुर्शीद, कहा- स्कूल जाकर फिर से पढ़ें

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) ने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) पर तीखा हमला बोला है. सलमान खुर्शीद ने कहा कि सिर्फ चुनाव जीतना ही राजनीति नहीं है. अगर पीके को लोकतांत्रिक व्यवस्था (Democratic System) समझ में नहीं आती है तो वो वापस स्कूल जा सकते हैं.

सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) ने ट्वीट किया, 'पीके लोकतंत्र को लेकर जिज्ञासु हैं. वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लोकतांत्रिक पसंद पर सवाल उठाने के लिए देवत्व का इस्तेमाल करते हैं. ये हमें बताता है कि राजनीति के बारे में किताबी ज्ञान की नकल मानव आचरण को प्रभावित नहीं करती है. राजनीति केवल चुनाव जीतने के बारे में नहीं है. लेकिन कॉमर्स इसे कैसे जान सकता है?'

PK has curious take on democracy. He uses divinity to question democratic choice of Congress workers. This tells us that copy book wisdom about politics does not factor human conduct. Politics is not ONLY about winning elections. But how does commerce know?

— Salman Khurshid (@salman7khurshid) December 3, 2021