Jignesh Mevani: कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने गुजरात से किया गिरफ्तार

Jignesh Mevani arrested by Assam Police: गुजरात के वडगाम विधानसभा सीट से विधायक और कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मेवाणी की टीम के अनुसार, कांग्रेस विधायक को असम पुलिस ने पालनपुर सर्किट हाउस से बुधवार रात करीब 11:30 बजे गिरफ्तार किया.

जिग्नेश मेवाणी को पुलिस पहले अहमदाबाद (Ahmedabad) लेकर गई है. वहां से असम ले जाया जा रहा है. जिग्नेश गुजरात की वडगाम विधानसभा सीट से विधायक हैं. मेवाणी की टीम ने कहा कि पुलिस ने अभी तक FIR की प्रति साझा नहीं की है. सिर्फ उनके खिलाफ असम में दर्ज कुछ मामलों के बारे में जानकारी दी गई है. बताया जा रहा है कि असम में किसी केस के सिलसिले में जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार किया गया है.

ये भी पढ़ें- CM योगी की अपील पर श्रीकृष्ण जन्मस्थली में लाउडस्पीकर की आवाज हुई कम

असम के कोकराझार के एसपी थुबे प्रतीक विजय कुमार ने बताया कि कोकराझार पुलिस ने कल रात पालनपुर सर्किट हाउस से कांग्रेस वडगाम विधायक जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार किया.

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी इस मामले में ट्वीट करके जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'वडगाम विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने पालनपुर सर्किट हाउस से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अभी तक हमारे साथ प्राथमिकी की प्रति साझा नहीं की है, हमें उसके खिलाफ असम में दर्ज किए गए कुछ मामलों के बारे में सूचित किया गया है और आज रात असम को निर्वासित किए जाने की संभावना है.-टीम जिग्नेश मेवाणी'

ये भी पढ़ें- Akhilesh Yadav: बुलडोजर एक्शन पर भड़के अखिलेश यादव, BJP पर लगाए ये आरोप

Vadgam MLA Jignesh Mevani arrested by Assam police from Palanpur circuit House. Police yet to share the copy of the FIR with us, we have been informed about some case filed against him in Assam and is likely to be deported to Assam tonight.

-Team Jignesh Mevani pic.twitter.com/Bn0cbX1a9I

— Kanhaiya Kumar (@kanhaiyakumar) April 20, 2022