Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने पर कांग्रेस ने कसा तंज, बोली- दिल से नहीं डर से निकला फैसला

Congress Reaction on Petrol-Diesel Price Reduction: कांग्रेस ने पेट्रोल-डीजल के दामों (Petrol-Diesel Price) में कमी किए जाने के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Vadra) ने कहा कि ये दिल से नहीं बल्कि डर से निकला फैसला है.

प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Vadra)ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा, 'ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है. वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है.'

वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने कहा कि हाल के उपचुनावों में बीजेपी को बुरी तरह पटखनी मिली है. यही वजह है कि उसे पेट्रोल-डीजल के दामों (Petrol-Diesel Price) में कमी किए जाने को मजबूर होना पड़ा है.

चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, '30 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के परिणामों के कारण ही ऐसा किया गया है. केंद्र ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है! यह हमारे आरोप की पुष्टि है कि ईंधन की कीमतें (Petrol-Diesel Price) मुख्य रूप से ऊंची टैक्स दरों के कारण अधिक हैं.’

The results of the 30 Assembly and 3 LS by-elections have produced a by-product

The centre has cut excise duties on petrol and diesel!

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) November 4, 2021