Corona Vaccination 2.0 का दूसरा दिन, स्वास्थ्य मंत्री सहित इन नेताओं ने लगवाया टीका

नई दिल्ली: देश में कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है. इस चरण में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 45 से 59 वर्ष तक के गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाई जा रही है. इस आयु वर्ग में आने वाले सरकार के मंत्री भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं. इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने भी कोरोना टीका लगवा लिया है.

डॉ हर्षवर्धन ने लगवाया टीका

दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही टीके पर सवाल उठाने वाले लोगों के मुंह पर ताला लग गया है. सोमवार को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, इसके बाद सरकार के कई मंत्री भी टीके की पहली डोज ले चुके हैं. आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन सिंह और उनकी पत्नी ने दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में टीका लगवाया है. प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा दूसरे चरण के शुरुआती दौर में ही टीका लगवाने को वैक्सीन के प्रति विश्वास का संदेश माना जा रहा है. इसके आलावा सरकार की तरफ से विपक्ष की चेतावनी (पीएम और भाजपा वाले पहले लगवाएं वैक्सीन) का जवाब भी दिया जा रह है.

Delhi: Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan and his wife take first dose of COVID vaccine at Delhi Heart & Lung Institute pic.twitter.com/HKPVNt8MlK — ANI (@ANI) March 2, 2021

जी किशन रेड्डी ने भी ली पहली डोज

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली.

Telangana: MoS MHA G Kishan Reddy takes his first dose of #COVID19Vaccine, at Gandhi Hospital in Hyderabad. The second phase of nationwide vaccination to inoculate people above 60 years of age and those above 45 years with comorbidities, began yesterday. pic.twitter.com/7yzK3HaVXO — ANI (@ANI) March 2, 2021

फारूक अब्दुल्ला ने भी लगवाया टीका

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर AIIMS में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली.

Jammu and Kashmir: National Conference MP Farooq Abdullah takes his first dose of the #COVID19 vaccine, at Sher-i-Kashmir Institute of Medical Science in Srinagar. pic.twitter.com/cKwzBdqR48 — ANI (@ANI) March 2, 2021

TRS सांसद ने लगवाई वैक्सीन

तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) सांसद के. केशव राव (K Keshava Rao) ने भी वैक्सीन पर भरोसा जताया है. उन्होंने हैदराबाद के एक अस्पताल में टीका लगवाया.

Telangana Rashtra Samithi (TRS) MP, K Keshava Rao takes his first dose of #COVIDー19 vaccine at a hospital in Hyderabad. pic.twitter.com/SmVPO7xRxw — ANI (@ANI) March 2, 2021

LIVE TV