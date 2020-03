कोरोना वायरस: मुंबई में विदेश से लौटने वालों पर कड़ी नजर, हाथ पर लगाया जा रहा ठप्पा

मुंबई: देशभर में कोरोना वायरस (Corona Virus) का संक्रमण बढ़ता जा रहा है. इससे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र और केरल हैं. महाराष्ट्र में अब तक 39 मामलों की पुष्टि हो चुकी है. कोरोना पीड़ित एक 64 वर्षीय शख्स की मौत हो गई है. कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने खास तैयारियां की हैं. इसके तहत मुंबई में प्राइवेट कंपनियों से अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने का आग्रह किया है.

इसके अलावा विदेश से आने वाले लोगों पर सख्त नजर रखी जा रही है. विदेश से लौटने वाले भारतीय के हाथ पर एक ठप्पा लगाया जा रहा है जिससे उनका खयाल रखा जा सके और लोग भी अलर्ट रहें.

मुंबई महानगर पालिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर ठप्पे के कुछ फोटोज शेयर किए हैं इसमें लिखा है- प्राउड टू प्रोटेक्ट मुंबईकर, होम क्वारंटाइन. इसके साथ 30 मार्च 2020 की तारीख भी लिखी गई है. आपको बता दें कि विदेश से आने वालों को 30 मार्च तक होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा. उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.

#LimitContacts#SecondLineOfDefence

People who are advised to be #HomeQuarantined will now #GetInked at the back of the palm.

This #BadgeOfHonour will serve as a constant reminder, for 14 days. For others, gets easy to spot & remind to return home. One worry less!#NaToCorona https://t.co/PE1KPOTYgf pic.twitter.com/3VU1hAh9Mm

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 16, 2020