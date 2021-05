तूफान Tauktae की चेतावनी के कारण Mumbai में दो दिन के लिए Corona Vaccination रुका, बीएमसी ने दी जानकारी

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) में चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ (Cyclone Tauktae) की चेतावनी के कारण बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के अधिकारियों ने कोरोना टीकाकरण (Corona Vaccination) अभियान को अगले दो दिन के लिए स्थगित करने का फैसला किया है.

BMC ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी, जिसके मुताबिक मुंबई में 15 और 16 मई को टीकाकरण अभियान स्थगित रहेगा. मुंबई के अतिरिक्त महानगर पालिका आयुक्त सुरेश ककाणी ने बताया कि चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ के मद्देनजर एहतियात के तौर पर टीकाकरण अभियान को रोकने का फैसला लिया गया है.

आपको बता दें कि मुंबई में कुल 260 टीकाकरण केन्द्र हैं. वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ मुंबई के बेहद नजदीक से होकर गुजर सकता है.



