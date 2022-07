Corona Virus Data: कोरोना का कहर नहीं हो रहा कम, भारत में 24 घंटे में आए इतने नए मामले; 45 लोगों ने तोड़ा दम

Corona data India: भारत (India) में पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी को लेकर राहत की खबर मिली है. रविवार को स्वास्थ्य विभाग (Health Department) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में भारी कमी आई है. इस दौरान देश में कुल 19673 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है. इसी दौरान देश में कोरोना संक्रमण की वजह से 45 लोगों की मौत हो गई है. इस समय देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की बात करें तो ये मामला 143676 है. वहीं अब तक देश में लगभग चार करोड़ चौंतीस लाख लोग कोरोना के संक्रमण को मात देकर ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं.

हिमाचल में बढ़े मामले

कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं पर भी रोक लगा दी है. प्रधान सचिव शिक्षा मनीष गर्ग ने बताया कि एक साथ इकट्ठा होने वाली सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है. वहीं सैलानियों की फेवरेट सिटी शिमला में भी कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं. शनिवार को यहां कोरोना 120 नए केस मिले हैं. फिलहाल यहां कोरोना के 855 एक्टिव केस हैं. लगातार नए मामलों के सामने आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है. हालांकि सभी नए पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में हैं.

COVID19 | India reports 19,673 new cases in the last 24 hours; Active caseload at 1,43,676 pic.twitter.com/P9PeUniXzW

— ANI (@ANI) July 31, 2022