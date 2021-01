Corona vacciantion पर Fake News से बचें, पूरी तरह Safe है आपकी वैक्सीन; सुनिए एक्सपर्ट की राय

नई दिल्ली: दुनिया के सबसे बड़े कोरोना टीककरण (Corona Vaccination) को लेकर देश में खुशी की लहर है. सरकार ने कहा है कि आपको लगने वाली कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सेफ है. देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ने टीकाकरण की शुरुआत के शुभ दिन पर ये भरोसा दिलाया है. पूरी दुनिया इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में कोरोना वायरस (Coronavirus) पर अंतिम प्रहार हो रहा है. भारत की कोरोना वैक्सीन Covishield और Covaxin से सभी को उम्मीदें हैं.

दुर्भाग्य से अपने ही देश के कुछ लोग कोरोना वैक्सीन पर भ्रम की स्थिति फैला रहे थे. कुछ लोगों ने नकली ऐप लॉन्च कर दिए. इसके बावजूद आपको डरने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जो पुख्ता इंतजाम किए हैं, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है.

शनिवार सुबह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई COVID-19 वैक्सीन एक्सपर्ट कमिटी के अध्यक्ष डॉ वी के पॉल (V K Paul) ने कहा है कि मेड इन इंडिया के दोनों टीके कोविशिल्ड (Covishield) और कोवाक्सिन (Covaxin) सुरक्षित हैं. और दोनों ही शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने की क्षमता रखते हैं.

