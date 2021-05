Cyclone: गुजरात की ओर बढ़ रहा तूफान Tauktae, जानिए लेटेस्ट अपडेट और कैसी हैं बचाव की तैयारियां

नई दिल्ली: अरब सागर (Arabian Sea) से उठे चक्रवाती तूफान तौकते (Tauktae) को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी है. मौसम विभाग (IMD) के अनुमान के मुताबिक तूफान तौकते (Cyclone Tauktae) और विकराल हो सकता है.

ये तूफान 18 मई की सुबह गुजरात पहुंचेगा जो वेरावल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास टकराएगा. इसकी वजह से कर्नाटक में आज सुबह एक शख्स की मौत और 6 लोगों के लापता होने की खबर आई है. इस बीच एजेंसियों ने दो लोगों को बचाया है वहीं मैंगलुरू के पास बने हालात पर नजर रखी जा रही है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान में इस बीच कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर तीन दिन तक तूफान का असर रहने की संभावना है. मुंबई में आज रविवार दोपहर से तेज बारिश हो सकती है. वहीं केरल में भी बचाव और तूफान का कहर कम करने के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं.

The CS Tauktae lay centred at 2330 IST of 15th May over Arabian Sea about 170 km southwest of Panjim-Goa, 520 km south of Mumbai. It is very likely to intensify into a VSCS, cross Gujarat coast between Porbandar & Mahuva (Bhavnagar district) around 18th May early morning. pic.twitter.com/OzRsI6hoBB

