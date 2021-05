DRDO की 2-DG दवा के आपात इस्तेमाल को DCGI ने दी मंजूरी, कोरोना मरीजों के इलाज में है कारगर

नई दिल्ली: देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के खतरे के बीच राहत की खबर है. रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी को देखते हुए भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने गंभीर कोविड -19 रोगियों के लिए एक सहायक चिकित्सा के रूप में दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज (2-डीजी) के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है. ऐसा माना जा रहा है कि इससे कोरोना के मरीजों को हल्की राहत मिलेगी.

बताजा जा रहा है कि गंभीर लक्षण वाले कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है. डीआरडीओ ने कहा कि एक सामान्य अणु और ग्लूकोज का एनालॉग होने की वजह से यह आसानी से उत्पादित और उपलब्ध कराया जा सकता है.

