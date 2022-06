Agnipath Scheme: अब रक्षा मंत्रालय ने दी अग्निवीरों को सौगात, इन नौकरियों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

Agnipath Scheme:देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर बवाल चल रहा है, लेकिन अब इस बवाल के बीच सरकार ने इस योजना से जुड़ने जा रहे युवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की 10 फीसदी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा.

The 10% reservation will be implemented in the Indian Coast Guard and defence civilian posts, and all the 16 Defence Public Sector Undertakings. This reservation would be in addition to existing reservation for ex-servicemen.

