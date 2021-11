JNU में फिर हिंसा, वामपंथी छात्रों ने की ABVP छात्रों के साथ मारपीट; कई बुरी तरह घायल

नई दिल्ली: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में वामपंथी छात्रों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के छात्रों के साथ मारपीट की है. एबीवीपी की जेएनयू यूनिट ने दावा किया है कि रविवार देर रात हुई इस मारपीट में उनके कई कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए हैं. वहीं जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की नेता आइशी घोष (Aishe Ghosh) ने हमले के लिए एबीवीपी पर आरोप लगाया है.

एबीवीपी (ABVP) के मुताबिक जेएनयू के स्टूडेंट एक्टिविटी रूम (JNU Student Activity Room) में उनकी बैठक हो रही थी, जिसके विरोध में रविवार रात 9 बज कर 45 मिनट पर लेफ्ट के छात्र वहां पहुंच गए और एबीवीपी की मीटिंग का विरोध करने के बाद लेफ्ट के छात्रों ने मारपीट की.

एबीवीपी (ABVP) द्वारा जारी बयान के मुताबिक लेफ्ट छात्रों द्वारा किए गए हमले में एबीवीपी के कई छात्र बुरी घायल हुए हैं, जिसमें महिला छात्र भी शामिल हैं और गंभीर रूप से घायल छात्रों का एम्स (AIIMS) में इलाज करवाया जा रहा है.

एबीवीपी के मुताबिक वामपंथी छात्रों ने महिलाओं और दिव्यांगों पर भी हमला किया. जेएनयू में पढ़ने वाली एबीवीपी से जुड़ी श्रीदेवी की गर्दन पर वामपंथी छात्रों ने मारा, तो दिव्यांग छात्र अंकित की भी पिटाई की. वामपंथी छात्रों के हमले में कन्हैया और अभिषेक नाम के छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं और दोनों को फ्रैक्चर हुआ है.

हादसे के बाद स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) की नेता और जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष (Aishe Ghosh) ने बयान जारी कर कहा, 'एबीवीपी के गुंडों ने जेएनयू में आज हिंसा फैलाई. बार-बार इन अपराधियों ने छात्रों पर हिंसा की है और कैंपस लोकतंत्र को बाधित किया है. क्या जेएनयू प्रशासन अब भी चुप रहेगा? क्या गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी?' इसके साथ ही उन्होंने हमले में घायल छात्रों की तस्वीरें भी शेयर की.

