Delhi: कार में बिना मास्क लगाए घूम रहा था कपल, पुलिस ने जब रोका तो देने लगे धमकी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन महामारी के बीच ऐसे लोग भी हैं, जो लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही मामला देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहां एक कपल कार में बिना मास्क लगाए बैठा था और पुलिस ने जब उन्हें रोका तब वे पुलिसकर्मियों को अपनी औकात में रहने की धमकी देने लगे.

पुलिस का कहना है कि दिल्ली के पटेल नगर के रहने वाले पंकज और उनकी पत्नी आभा को कार के अंदर फेस मास्क नहीं पहनने के बाद रोका गया तो उन्होंने पुलिसकर्मियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया. दिल्‍ली पुलिस (Delhi Police) ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कपल को पुलिसकर्मियों से साथ बदतमीजी करते हुए देखा जा सकता है.

दिल्ली पुलिस द्वारा शेयर किए गए वीडियो में, महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'मैंने यूपीएससी पास किया है.' जिसे सुनकर पुलिस के जवान ने कहा कि 'अगर आपने यूपीएससी पास किया तो तो इसलिए आपको और ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए.' महिला ने आगे कहा, 'मुझे अपनी कार में मास्क क्यों पहनना चाहिए? क्या होगा? अगर मैं अपने पति को किस करती हूं.'

