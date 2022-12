Weather Today: दिल्ली में NH-24 पर कोहरे का सितम, कई राज्यों में खराब विजिबिलिटी, आज कैसा रहेगा मौसम

Fog in Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह धुंध छाई रही, जिस वजह से कई जगहों पर खराब विजिबिलिटी देखी गई. एनएच-24 पर अक्षरधाम मंदिर के पास धुंध की मोटी परत देखी गई. मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार को मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है. दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान छह और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार को बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. मौसम विभाग ने कहा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 87 प्रतिशत से 63 प्रतिशत के बीच रही. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक इस बीच, अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी का 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दोपहर चार बजे 353 रहा. गौरतलब है कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच एक्यूआई गंभीर माना जाता है.

Delhi witnesses dense fog at night, as the temperature drops in the national capital. Visuals from near Akshardham temple pic.twitter.com/huh4pNX0CK

— ANI (@ANI) December 18, 2022