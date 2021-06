Covid-19: Delhi में 'जहां वोट, वहां वैक्सीनेशन' कैंपेन की शुरुआत, अब आसानी से मिलेगा स्लॉट

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली सरकार की तरफ से एक अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें घर-घर जाकर लोगों को वैक्सीन (Vaccine) के स्लॉट उपलब्ध करवाए जाएंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने खुद इस अभियान के बारे में जानकारी दी.

दिल्ली के सीएम ने कहा कि हम आज से 'जहां वोट, वहां वैक्सीनेशन' अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. इस अभियान की मदद से लोगों को बताया जाएगा कि जिस पोलिंग स्टेशन पर आपने वोट डाला था, वहीं वैक्सीन लगेगी. इसके लिए डोर-टू-डोर कैंपेन जल्द शुरू होगा. अगले 4 हफ्ते में दिल्ली में रहने वाले 45 साल के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी.

We are starting a 'Jahan Vote, Wahan Vaccination' campaign from today. Under this campaign, we will tell people to visit their designated polling stations to get vaccinated. Door-to-door vaccination to be done soon. In 4 weeks, all above 45 years of age to be vaccinated: Delhi CM pic.twitter.com/DY8xy72DH2

— ANI (@ANI) June 7, 2021