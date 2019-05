VIDEO: Delhi Metro रुकी तो ट्रैक पर चल दिए लोग, ट्रकों से पहुंचे ऑफिस, बीच रास्ते पर ही करने लगे काम

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) की येलो लाइन मेट्रो में मंगलवार सुबह तकनीकी खराबी आने के कारण दिल्ली की लाइफलाइन कुछ पलों के लिए रूक गई. येलो लाइन मेट्रो बीच में खराब होने के कारण सैकड़ों की संख्या में यात्रियों को परेशान होना पड़ा. बीच रास्ते में मेट्रो खराब होने के कारण यात्रियों कोए एक स्टेश से दूसरे स्टेशन तक मेट्रो रेलवे ट्रैक पर पैदल चलकर जाना पड़ा.

यात्रियों के ऐसे ट्रैक पर चलने का ये नज़ारा जिसने भी देखा वो वीडियो और फोटो खींचे बिना रह नहीं पाया. ऐसा नहीं है कि दिल्ली मेट्रो में पहले कोई तकनीकी खामी नहीं आई. जब भी कोई तकनीकी खामी सामने आई है दिल्ली मेट्रो ने उसे तत्काल प्रभाव से ठीक किया गया है, लेकिन यह पहला मौका था, जब यात्रियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा. देखिए VIDEO....

#delhimetro A technical glitch. Happens once in a while. The main thing hopefully is that everyone is safe. I was 3 hours late for work. But not the end of the world. pic.twitter.com/2h7yw1EFjk — Sam Kavoori (@SamarthKavoori) May 21, 2019

Weirdest #DelhiMetro experience today. People are waking on metro tracks.

सबसे व्यस्त रूट माना जाता है येलो लाइन

बता दें, येलो लाइन को दिल्ली मेट्रो का सबसे व्यस्त रूट माना जाता है. यह लाइन दिल्ली के समयपुर बादली को हरियाणा के हुडा सिटी सेंटर से जोड़ती है. हरियाणा से दिल्ली को जोड़ने वाली इस लाइन पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग सफर करते हैं. मंगलवार को इस रूट में अचानक खराबी आने के कारण मुसाफिरों को अपने गंतव्य स्टेशन पहुंचने में काफी परेशानी हुई और कई यात्री तो कुतुब मीनार स्टेशन पर फंस गए. हालत इतनी खराब हुई कि लोगों को ट्रकों में खड़े होकर ऑफिस जाना पड़ा.

#DelhiMetro. Scenes at Sultanpur and Qutub minar. pic.twitter.com/Pt0a59i9Qi — Sanjeev Kumar Singh

Glitches faced by #DelhiMetro. Delay on services. People travelling on trucks to reach asap to their offices. Don’t you think they should be asked to go back to their homes? What do you think about the behaviour of organisations towards their employees? — Anamika Manhas (@anamikamanhas89) May 21, 2019

तो वहीं कुछ लोग बीच रास्ते में लैपटॉप पर काम करते हुए नजर आए.

#delhimetro is running till qutab minor, feeder bus from there to sultanpur. Too much rush at qutab minor, skip office and go home. pic.twitter.com/prt2mR2BzW — Gyan University (@gyan_university) May 21, 2019

मेट्रो में भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन लोगों को ट्रैक पर जगह नहीं मिली वो ट्रैक के ऊपर वाले रास्ते पर अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर हुए. देखिए VIDEO...

Weirdest #DelhiMetro experience today. People are waking on metro tracks. pic.twitter.com/E6THS77ZXi — Vishal Toshiwal (@vishaltoshiwal) May 21, 2019

डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि सुल्तानपुर स्टेशन पर ऊपर से जा रही तार (ओवर हेड वायर या ओएचई) के टूटने की वजह से सुबह नौ बजकर करीब 32 मिनट पर ट्रेन सेवा प्रभावित हो गई. तार टूटने की वजह से खंड में बिजली आपूर्ति रूक गई. उन्होंने बताया कि उस वक्त उस खंड से गुजर रही दोनों ट्रेनों के यात्रियों को ट्रेन से उतार लिया गया और छोटी दूरी के लिए ट्रेनें चलाकर सेवा को शुरू किया गया.