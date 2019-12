CAA Protest LIVE: दिल्ली में जामा मस्जिद में लोगों का विरोध प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस तैनात

20 दिसम्बर 2019, 13:04 बजे

उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस ड्रोन कैमरों से नजर रख रही है. 14 में 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है.

Delhi Police: The Police is keeping an eye through five drone cameras in North East Delhi. Section 144 has been imposed in 12 out of 14 stations of North East Delhi. Police is conducting flag march and keeping a close watch on social media accounts. #CitizenshipAct pic.twitter.com/9aH7TrzonP

