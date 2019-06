14 जून 2019, 09:42 बजे

महाराष्‍ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्‍टर्स (एमएआरडी) के अनुसार पश्चिम बंगाल की घटना के विरोध में आज प्रदेश के अस्‍पतालों में ओपीडी समेत अन्‍य सेवाएं सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी. हालांकि इसका असर आपातकालीन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा.

Maharashtra Association of Resident Doctors (MARD) to observe strike today over violence against doctors in West Bengal. Official statement says, "We are shutting down our OPD, ward and academic services from 8 am to 5 pm today. Emergency services will not be hampered."

