मनोज तिवारी पार्टी की रैली में सेना की वर्दी में पहुंचे, हुई आलोचना तो कही ये बात

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी यहां पार्टी की एक रैली में सेना की वर्दी में पहुंचे जिसकी आलोचना हो रही है. तिवारी ने सेना की वर्दी पहनकर शनिवार को अपने उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में यमुना विहार इलाके में भाजपा की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई. आलोचना होने पर तिवारी ने रविवार को ट्वीट किया, ‘‘मैंने इसलिए वर्दी पहनी क्योंकि मुझे अपनी सेना पर गर्व है.

I wore simply because I felt proud of my Army.I am not in Indian army but i was expressing my feeling of solidarity.Why should it be treated like an insult?

I have the highest regard for our Army

By logic tomorrow If I wear a Nehru Jacket will it be an insult to Jawaharlal nehru? https://t.co/MqMXPEqxsu

