Delhi MCD Election 2022: कांग्रेस ने 249 उम्मीदवारों को दिया टिकट, यहां चेक करें अंतिम लिस्ट

Delhi MCD polls 2022: कांग्रेस ने रविवार 13 नवंबर 2022 को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 250 वार्डों के लिए 249 उम्मीदवारों की अपनी अंतिम सूची जारी की है. हालांकि, आधिकारिक सूची के अनुसार ईस्ट पटेल कॉलोनी के वार्ड 86 को खाली कर दिया गया है. आइये आपको दिखाते हैं कांग्रेस ने किस वार्ड से किसे उम्मीदवार बनाया है.

4 दिसंबर को मतदान

उम्मीदवारों की लिस्ट शेयर करते हुए पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने ट्विटर पर कहा कि मुझे एमसीडी चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की अनुमोदित सूची की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. सभी योद्धाओं को शुभकामनाएं. 250 वार्डों वाली एमसीडी में चार दिसंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती सात दिसंबर को होगी.

I am pleased to announce the approved list of @INCDelhi candidate's for MCD Election 2022.

Best wishes to all warrior's

1/2 pic.twitter.com/9jVhUHuDMe

— Anil Chaudhary (@Ch_AnilKumarINC) November 13, 2022