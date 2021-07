भूकंप के झटकों की वजह से Delhi Metro की सेवा बाधित, कई स्टेशनों के गेट 1 घंटे रहे बंद; लगी यात्रियों की लंबी लाइन

नई दिल्ली/भावना किशोर: कोरोना वायरस संक्रमण में कमी के बाद दिल्ली मेट्रो को आज (26 जुलाई) से फुल कैपिसिटी के साथ चलाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन सुबह-सुबह मेट्रो की सेवा बाधित हो गई और कई स्टेशनों के गेट करीब 1 घंटे तक बंद रहे. इस वजह से यात्रियों को सफर में परेशानी का सामना करना पड़ा. दरअसल, राजधानी दिल्ली में सुबह-सुबह 6 बज के 42 मिनट के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद डीएमआरसी ने मेट्रो सेवा कुछ समय के लिए बंद कर दी.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने ट्वीट कर बताया, 'सुबह करीब 6.42 बजे भूकंप हल्के झटके की पुष्टि हुई. इसके बाद एक मानक प्रक्रिया के तहत ट्रेनों को सावधानी की गति से चलाया गया और अगले स्टेशन पर रोक दिया गया. हालांकि अब सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं.'

Mild tremors were confirmed around 6.42 AM in the morning. As a standard procedure, trains were run on cautionary speed and stationed at next platform. The services are now running normally.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें (@OfficialDMRC) July 26, 2021