Delhi Metro पर चढ़ने से पहले पढ़ लें ये अपडेट, दिक्कत का सामना करने से बचेंगे

Delhi Metro News: दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि येलो लाइन पर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से विश्वविद्यालय स्टेशन के बीच मरम्मत कार्य की वजह से रविवार को कुछ घंटे तक सेवाएं आंशिक रूप से बाधित रहेंगी. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अलग से सूचित किया है कि 19 फरवरी को मरम्मत कार्य के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के पांच नंबर गेट को बंद रखा जाएगा.

डीएमआरसी ने बयान में कहा, येलो लाइन(हुडा सिटी-समयपुर बादली मार्ग) पर पूर्व निर्धारित योजना के तहत पटरियों की मरम्मत के मद्देनजर 19 फरवरी 2023 को कश्मीरी गेट से विश्वविद्यालय के बीच मेट्रो रेल सेवा सुबह छह बजकर 30 मिनट तक बाधित रहेगी.

Service Update

Entry/exit from Gate No 5 at Central Secretariat Metro Station will remain closed from 19/02/2023 (Sunday) for civil renovation work.

Passengers can use Gate No 1 & 2 for entry/exit. https://t.co/hMxwZAG4dC

—Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें (OfficialDMRC) February 18, 2023