क्या है Sex on the Beach, आखिर क्यों भारतीयों ने 2022 में Google पर इसे खूब सर्च किया?

New Delhi: आपने ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में सुना होगा कि जिनका नाम सुनकर लगता है वो कुछ इस तरह दिखता होगा, लेकिन वो होता कुछ और ही है. ऐसी ही एक चीज में बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों को इस बारे में पता होगा. आज हम आपको सेक्स ऑन द बीच (Sex on the beach) के बारे में बताने जा रहे हैं. इससे पहले की आप कुछ और सोचें तो आपको बता दें कि ये एक कॉकटेल रेसिपी है. गुगल ने एक आंकड़ा जारी किया था कि भारतीयों ने 2022 में क्या-क्या रेसिपी सर्च की हैं तो इसमें Sex on the beach कॉकटेल तीसरे नंबर पर थी. पहले नंबर पर पनीर पसंदा और दूसरे नंबर पर मोदक थे.

बता दें कि हमारे देश में शराब के शौकिनों की अच्छी खासी तादाद है. ऐसे में Sex on the beach कॉकटेल की रेसिपी के बारे में सर्च करना कोई अचरज की बात नही है. इस कॉकटेल में वोदका, पीच श्नैप्स (Peach Schnapps), ऑरेंज जूस, क्रैनबेरी जूस आदि मिलाकर तैयार किया जाता है. वाइन एक्सपर्ट मानते हैं कि इस कॉकटेल का नाम भले ही विवादित हो, लेकिन इसका स्वाद और जायका बेहद रिफ्रेशिंग होता है. वहीं इसमें पड़ने वाली Peach Schnapps एक किस्म का अल्कोहॉल है.

इसके ऐसा नाम पड़ने के पीछे एक अजब ही कहानी है. कहा जाता है कि 1987 में इसके प्रमोशन के लिए ही पहली बार अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बारटेंडर ने यह कॉकटेल तैयार की. समंदर किनारे यानी बीच पर बने बार में छुट्टी मनाने पहुंचे लोग बहुतायत में इसे ऑर्डर करते थे. वहीं इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि लोग समंदर के किनारे छुट्टियां मनाने आए वे लोग थे, जिनकी वहां आने की दो ही वजह थी, एक सेक्स और दूसरा बीच यानी समंदर. इसलिए इसका ड्रिंक का नाम Sex on the Beach पड़ा. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस कॉकटेल का जिक्र 1982 American Bartenders School book में भी था.

Sex on the Beach की रेसिपी

इस कॉकटेल को बनाना बहुत ही आसान है. कुछ लोग ऑरेंज जूस की बजाए पाइनेपल जूस इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्लासिक कॉकटेल में ऑरेंज जूस ही इस्तेमाल होता है. इसे बनाने के लिए 45 ml वोदका, 30 ml पीच श्नैप्स, 45 एमएल ऑरेंज जूस, 45 ml क्रैनबेरी जूस की जरूरत होती है. इसके बाद इन सब के इक शेकर में डालकर बर्फ डालकर अच्छे से शेक कर लें. इसके बाद एक हाईबॉल गिलास में बर्फ डालें और शेकर से पूरा लिक्विड गिलास में डालें. वहीं गार्निशिंग के लिए संतरे की फांक और कॉकटेल अंब्रेला का प्रयोग कर सकते हैं.