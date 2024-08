Delhi NCR Weather: तेज बारिश से पानी-पानी हुई दिल्ली, सड़कें बनीं दरिया; डूब गया पूरा ऑटो, 10 वीडियो में देखें कहर

Delhi Water Logging Video: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के कई इलाकों में आज झमाझम बारिश हुई. तेज बारिश के बाद लोगों को उमस वाली गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया. कुछ जगहों पर जलभराव इतना ज्यादा था कि गाड़ियां डूब गई, जिस वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिली. हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि जलभराव और भारी ट्रैफिक की वजह से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मुहाल हो गया है. बता दें कि आज सुबह दिल्ली के अलावा नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है.

दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली-NCR में लगातार हो रही बारिश (Delhi-NCR Rainfall) के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी (Delhi Traffic Advisory) जारी की है और लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए कई इलाकों में जलभराव की जानकारी दी है और लोगों को कई रास्तों पर जाने से बचने की सलाह दी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मुंडका, मिंटो ब्रिज, आईपी मार्ग, मंगी ब्रिज से ना गुजरने की सलाह दी है.

मिंटो रोड में डूब गया पूरा ऑटो

कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है. कुछ ही देर की बारिश से पूरा इलाका डूबा-डूबा नजर आया. पुरानी दिल्ली इलाके में मार्केट के अंदर सड़कों पर भारी पानी जमा हो गया. मूसलाधार बारिश के बाद मिंटो रोड पर अंडरपास में पानी भर गया, जिसके बाद एक ऑटो पूरी तरह डूबा नजर आया.

वीडियो में देखें दिल्ली-एनसीआर में बारिश का कहर

मुंडका में जलभराव

Traffic Advisory Due to water logging at Mundka, traffic diversions are effective. Kindly follow the advisory.#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/0ypdjibFiI — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 20, 2024

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर डूब कई स्कूटी

VIDEO | Heavy rain lashes Delhi triggering waterlogging in various parts. Visuals from outside New Delhi railway station. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/5BKY3FDrkW — Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2024

रायसीना रोड पर नेशनल मीडिया सेंटर के पास जलभराव

#WATCH | Delhi: Waterlogging witnessed in several parts of national capital following heavy rainfall in the area (Visuals from National Media Centre) pic.twitter.com/fV51SZoZ4e — ANI (@ANI) August 20, 2024

आश्रम ब्रिज के पास भर गया पानी

#WATCH | Delhi: Severe waterlogging witnessed near Ashram Bridge after incessant rainfall in the national capital. pic.twitter.com/KoNvVZQHRC — ANI (@ANI) August 20, 2024

पटेल चॉक मेट्रो स्टेशन के पास भर गया पानी

VIDEO | Heavy rainfall causes waterlogging in parts of Delhi. Visuals from outside Patel Chowk metro station. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRARJn4)#DelhiRains #heavyrain pic.twitter.com/XUPuB6hGYN — Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2024

भारी बारिश के बाद आईटीओ के पास जलभराव

कनॉट प्लेस के कई हिस्सों में भर गया पानी

मिंटो रोड पर पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग

VIDEO | #Delhi: Severe waterlogging at Minto Bridge following heavy rains (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/8WVMV9u7Nf — Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2024

जखीरा अंडरपास के पास गाड़ी डूबने के बराबर पानी

VIDEO | Delhi: Severe waterlogging witnessed at Zakhira underpass following heavy rains. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/c0ofMdKGHF — Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2024

