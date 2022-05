Delhi-NCR Weather Update: दिल्ली-NCR में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश, कई जगह टूटे पेड़; ट्रैफिक जाम

Delhi-NCR Rain: दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है. अचानक मौसम में आए बदलाव के बाद कई जगहों पर आंधी और तेज बारिश देखने को मिली है. आंधी इतनी तेज थी कि कई जगहों पर पेड़ और सड़कों पर लगे खंभे टूट गए. बारिश के चलेत दिल्ली में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से भी जूझना पड़ा. क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने (आरडब्ल्यूएफसी) पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में दोपहर 4.30 बजे से धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ेंगे.

#WATCH | Delhi gets a relief from scorching heat with a heavy downpour & thunderstorm. Visuals from National Media Centre. pic.twitter.com/7ZZuf05GMg

#WATCH | Delhi: A car trapped under an uprooted tree in Connaught Place as the national capital received sudden rainfall accompanied by hailstorm. The car was unoccupied and was in the parking lot. pic.twitter.com/wdc7QDK2ZY

