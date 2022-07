Loan Fraud: लोन देने के नाम चीन पहुंचाते थे भारतीय नागरिकों का डाटा, अब पहुंचे सलाखों के पीछे

Fraud in Name of Loan: दिल्ली पुलिस ने चीनी ठगों को भारतीय नागरिकों का डेटा उपलब्ध कराने के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान रवी कुमार, जावेद अंसारी और विकास यादव के रूप में हुई है. इनके पास से चार मोबाइल फोन, चार सिम कार्ड और सात चेक बुक बरामद हुई हैं. जांच में पाया गया कि एक ही दिन में एक आरोपी के एक बैंक खाते में 19.5 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ था.

हांगकांग से चल रहा है खेल

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस धोखाधड़ी के पीछे किंग-पिन हांगकांग से ऑपरेट कर रहा है. आईपी एड्रेस को ट्रैक करने और इस साइबर धोखाधड़ी के पीछे मुख्य अपराधी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट समीर शर्मा ने कहा कि पुलिस को बीते 22 मई को एक महिला ने धोखाधड़ी होने की शिकायत दी थी. उन्होंने बताया कि उसे कुछ पैसे चाहिए थे, जिसके लिए उसने एक 'प्ले स्टोर से मैजिक मनी ऐप' के नाम से एप डाउनलोड किया था, जिससे 65 हजार रुपये लोन लिया और समय पर उसका भुगतान भी कर दिया था.

लोन रिकवरी के नाम पर धमकाते

पीड़िता ने कहा कि इसके बावजूद उसे रिकवरी एजेंट से फोन आने लगे, जो बहुत ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हें भुगतान करने की धमकी दे रहे थे. उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. इंस्पेक्टर संदीप पंवार की देखरेख में पुलिस टीम का गठन किया गया. महिला से ऐप और अनजान फोन की कॉल की जांच की. बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबरों की सीडीआर भी प्राप्त की गईं और उसकी जांच की गईं.

19 करोड़ से ज्यादा का हुआ लेनदेन

जांच में कॉल डिटेल के आधार पर संदिग्ध मोबाइल नंबरों से जुड़े अन्य बैंक खातों का पता लगाया गया और उनके लेन-देन की भी जांच की गई. जांच में यह पता चला कि जालसाजों ने एक कंपनी के दस्तावेजों को ऑनलाइन डाउनलोड किया, जिसका नाम मैसर्स टॉवियर अपैरल प्राइवेट लिमिटेड नोएडा है और उन दस्तावेजों का उपयोग पेमेंट गेटवे/एग्रीगेटर पेटीएम पर एक ऑनलाइन निपटान खाता खोलने के लिए किया गया था. मामले में झालावाड़, राजस्थान के रहने वाले रवि कुमार पंकज को गिरफ्तार किया गया, जिसके खाते को देखकर हैरानी हुई कि एक ही दिन में इस खाते में 19.43 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है.

इतने हजार रुपये में बेचा जाता था एकाउंट

रवि कुमार पंकज ने खुलासा किया कि उसने राजस्थान के झालावाड़ निवासी मनीष मेहरा को 15 हजार रुपये प्रति बैंक खाते की दर से अपना बैंक खाता और 4 अन्य बैंक खाते बेचे थे. मनीष मेहरा ने इन खातों को जावेद रजा अंसारी को बेच दिया था, जिनसे उन्होंने टेलीग्राम ऐप के जरिए संपर्क किया था. आरोपी जावेद रजा अंसारी, जिन्हें बैंक खाते उपलब्ध कराए गए थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के दौरान जावेद रजा अंसारी ने खुलासा किया कि उसने उन खातों को पूरी डिटेल को एक मलेशियाई नागरिक को दी थी. उसे इसके लिए 30 हजार प्रति बचत बैंक खाता, 50 हजार प्रति चालू बैंक खाता और आईसीआईसीआई बैंक के चालू बैंक खाते के लिए एक लाख से डेढ़ लाख रुपये दिए गए थे.

प्ले स्टोर पर ऐसे कई ऐप मौजूद

जांच के दौरान यह पाया गया है कि कई चीनी संचालित प्ले स्टोर लोन देने के कई ऐप मौजूद हैं. ये सात दिनों की अवधि के लिए इन एप्लिकेशन को डाउनलोड करने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत पैसा उधार देते हैं. ये एप्लिकेशन उन्हें लोन प्रदान करने से पहले उनके व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्राप्त करते हैं. लोन लेने के बाद, कुल राशि का 25 परसेंट शुल्क के रूप में काट लिया जाता है और यदि शेष राशि का भुगतान सात दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो ब्याज और दंड एक साथ 200 परसेंट उधार राशि का दोबारा से भुगतान करना पड़ता है. यदि धन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से संचालित कॉल सेंटर पीड़ितों को उनके व्यक्तिगत डेटा को लीक करने और उनके संपर्कों को अपमानजनक टिप्पणी करने की धमकी देते हैं.

गरीब लोगों को दिया जाता था लालच

एप्लिकेशन डाउनलोड करते समय पीड़ित के मोबाइल फोन डिवाइस में सभी संपर्क, फोटो और अन्य डेटा तक पहुंच गया है. चूंकि इन आवेदनों के लिए भारतीय बैंक खातों को भुगतान वापस लेने की आवश्यकता होती है, वे गरीब व्यक्ति या लालची व्यक्तियों के नाम पर खोले गए बैंक खातों को ही खरीद लिया करते हैं. वे अपने लिए इस प्रकार के बैंक खातों की व्यवस्था करने के लिए जावेद रजा अंसारी और विकास यादव जैसे लोगों की तलाश करते हैं.

