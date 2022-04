बिजली संकट पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री का बयान- कई प्लांट्स में बचा महज 1 दिन का कोयला

Satyendar Jain Remarks On Electricity Crisis: दिल्ली (Delhi) में बिजली संकट (Electricity Crisis) गहरा सकता है. इसके संकेत दिल्ली के ऊर्जा मंत्री संत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) के एक बयान से मिले हैं. बिजली संकट पर मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कई प्लांट्स में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है. प्लांट्स के पास कोई बैकअप नहीं है.

मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोई बैकअप नहीं है. बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता है, बिजली रोज बनती है. बिजली बनाने के लिए कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो आम तौर पर 21 दिन से ज्यादा का होना चाहिए. आज कई प्लांट्स में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा है. कोयला रोजाना आ रहा है और बिजली बन रही है.

कोयला संकट पर चिंता जताते हुए उन्होंने आगे कहा कि पावर प्लांट ऐसे काम नहीं करते हैं. 21 दिन का कोयला होना चाहिए. 21 दिन का कोयला ना हो तो कम से कम 7 दिन का कोयला हो. 1 दिन से काम नहीं होता है.

#WATCH | No (power) back up... back up should be that of coal of over 21 days, but at many power plants, less than a day's coal left. Can't function on a day's back up...: Delhi Minister Satyendar Jain on looming power crisis pic.twitter.com/66FpnOeWDe

— ANI (@ANI) April 29, 2022