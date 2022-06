Delhi Traffic: घर से निकलने से पहले जान लें ट्रैफिक का हाल, वरना करना पड़ सकता है मुश्किलों का सामना

Delhi Traffic Police Advisory: नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को ED कार्यालय में पेश होना है. इसी बीच कांग्रेस ने कहा है कि उनके सांसद, सदस्य और प्रमुख नेता भी ED कार्यालय जाएंगे. ऐसे में दिल्ली में ट्रैफिक जाम होने की आशंका है. इसको देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रास्तों को लेकर एडवाइजरी जारी की है.

दिल्ली में भारी ट्रैफिक जाम रहने की आशंका है. ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ रास्तों को बंद किया है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक गोल मेथी जंक्शन, तुगलक रोड जंक्शन, क्लेरिजेस जंक्शन, क्यू-पॉइंट जंक्शन, सुनहरी मस्जिद जंक्शन, मौलाना आज़ाद रोड जंक्शन और मान सिंह रोड जंक्शन की तरफ से ना जाया जाए.

Kindly avoid Motilal Nehru Marg, Akbar Road, Janpath & Man Singh Road between 0700 hrs & 1200 hrs. Due to special arrangements traffic movement will not be possible on these roads.

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) June 12, 2022