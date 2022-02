Weather Forecast: दिल्ली-पंजाब-हरियाणा और UP में बारिश, जानिए अपने शहर के मौसम का हाल

नई दिल्ली: दिल्ली और आस-पास बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है. झमाझम बारिश ने देश की राजधानी और एनसीआर में बुधवार तड़के दस्तक दी है. आज सुबह करीब चार बजे से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई शहरों में शुरू हुई बारिश (Rain) से मौसम में कुछ ठंड बढ़ सकती है.

दिल्ली में यलो अलर्ट

इस बीच कड़कड़ाती और चमकती बिजली के साथ हुई बारिश की तस्वीरें कई तस्वीरें सामने आई हैं. मौसम विभाग (IMD) ने आज बारिश होने का सटीक अनुमान लगाया था. IMD ने आज के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली-एनसीआर में रुक-रुक कर हुई बारिश के साथ हल्की हवाओं ने भी ठंड का अहसास कराया.

Rain lashes parts of Delhi. Visuals from Mandi House. IMD has predicted moderate intensity rain & winds with a speed of 20-40 Km/h would occur over and adjoining areas of isolated places of Delhi, today. pic.twitter.com/EOL28S2VZh — ANI (@ANI) February 8, 2022

तापमान में आ सकती है 4 डिग्री तक गिरावट

आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा था कि रात से शुरु हुई बारिश के बाद बदली छाई रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आने का अनुमान लगाया गया था. वहीं, मौसम पर नजर रखने वाली वेबसाइट स्काइमेट वेदर ने भी दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज सुबह हल्की बारिश की संभावना जताई थी.

यहां होगी बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में आज बर्फबारी की संभावना है. वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी छिटपुट बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है. इसी तरह पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में गरज के साथ छींटे और बिजली गिरने की संभावना है.

देशभर के मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान (Rajasthan) में भी छिटपुट बारिश (Rain) की संभावना है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग ओलावृष्टि की संभावना है. आज 9 और कल 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया गया है. आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है और उसके बाद धीरे धीरे ठंड में कमी आने का अनुमान है.

Rain lashes parts of the national capital. Visuals from Feroz Shah Road and Mandi House. IMD has predicted moderate intensity rain & winds with a speed of 20-40 Km/h would occur over and adjoining areas of isolated places of Delhi, today. pic.twitter.com/e6Tj2MZUrM — ANI (@ANI) February 8, 2022

पश्चिमी विक्षोभ बना वजह

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता खत्म होने के बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी. दरअसल इस महीने में पश्चिमी विक्षोभ दूसरी बार सक्रिय हुआ है. जनवरी में कुल सात पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए थे. इस वजह से 88.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 122 साल में सबसे अधिक थी. आमतौर पर तीन से चार पश्चिमी विक्षोभ ही सक्रिय होते हैं. लेकिन इस बार इस स्थिति में भी बदलाव देखने को मिला है.