Delhi: सोमवार से अनलॉक होंगे सभी Weekly Market, केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में सोमवार से सभी वीकली बाजारों (Weekly Markets) को खोलने की अनुमति दिल्ली सरकार ने दे दी है. इस बात की जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट करके दी. उन्होंने कहा कि 'हमें गरीबों की चिंता है, इसलिए हम वीकली बाजार खोल रहे हैं. लेकिन इस दौरान बाजारों में सभी को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा.'

Weekly markets are being opened from Monday. These r poor people. Govt is quite concerned about their livelihoods. However, everyone’s health and lives are also imp. I urge everyone to follow Covid appropriate behaviour after these mkts are opened.

