शादी से पहले स्टेज पर दूल्हे को घसीट-घसीट कर पीटा, वजह जानकर लोग बोले एकदम सही किया

Demand for Dowry groom beaten by family in Sahibabad: शादी से ठीक पहले क्यों हुई दूल्हे की जमकर धुलाई? इसकी वजह जिसे भी पता चली उसने कहा कि ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए. दूल्हे (Groom) के परिजन पिटाई के दौरान उसे बचाते रहे तो दुल्हन (Bride) के घरवाले भी उसे खींच खींच कर पीटते रहे. इसका वीडियो वायरल है. आप भी खबर पढ़ने के साथ देखिए ये वायरल वीडियो (Viral Video).