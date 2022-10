Honeypreet New Name: जेल से बाहर आकर राम रहीम ने बदला हनीप्रीत का नाम, अब इस नाम से पुकारी जाएंगी 'दीदी'

Gurmeet Ram Rahim and Honeypreet: जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, जो अपनी दो शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है, इस साल तीसरी बार 40 दिन की पैरोल पर रिहा हुआ है. गुरमीत राम रहीम सिंह के परिवार ने उसके लिए पैरोल मांगी थी. जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम ने अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत का नाम बदल दिया है. उसने हनीप्रीत का जो नया नाम रखा है वो रुहानी दीदी उर्फ रुह दीदी है.

गुरमीत राम रहीम सिंह ने कहा, हमारी बेटी का नाम हनीप्रीत है. चूंकि हर कोई उन्हें 'दीदी' कहता है, इसलिए यह भ्रम पैदा करता है क्योंकि हर कोई 'दीदी' है. इसलिए हमने अब उसका नाम 'रुहानी दीदी' रखा है और इसका उच्चारण आसान करने के लिए 'रुह दी' किया है.

Our daughter is called Honeypreet. Since everyone calls her 'didi', it causes confusion as everyone is 'didi'. So we have now named her 'Ruhani Didi' & modernised it to easy to pronounce, 'Ruh Di': Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim

