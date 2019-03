CM देवेंद्र फडणवीस ने ब्रिज के ऑडिट पर उठाए सवाल, कहा- बहुत गंभीर घटना है

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास फुटओवर पुल गिरने से लोगों की मौत होने पर दुख जताया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, मुंबई में फुटओवर ब्रिज के गिरने की खबर सुनकर बहुत पीड़ा हुई है. यह बहुत ही गंभीर घटना है. मैंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. सीएम ने बताया कि, ऑडिट के दौरान पुल ठीक हालत में पाया गया था. और ऑडिट के बाद भी इस तरह की घटना हुई है तो बात बहुत गंभीर है. जिम्मेदार लोगों से पूछताछ की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी.

Maharashtra CM: It's unfortunate. I've ordered for a high level inquiry. A structural audit of the bridge had earlier been done&it was found to be fit. Even after that if such incident happened, it raises question on the audit. Inquiry will be done. Strictest action will be taken pic.twitter.com/h7qHQXKWqb

