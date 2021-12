देश में 15 दिसंबर से होगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली? DGCA ने लिया ये बड़ा फैसला

नई दिल्ली: दुनिया में कोरोना (Coronavirus) के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली की योजना टाल दी है. अब हालात का आकलन करने के बाद इस महीने के आखिर में सरकार कोई फैसला लेगी.

डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने कहा कि उसकी हालात पर नजर है और वह कोरोना (Coronavirus) का नया वेरिएंट (Omicron Variant) सामने आने के बाद की स्थितियों का आकलन कर रही है. सभी परिस्थितियों को देखने के बाद वह भारत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की बहाली के बारे में बहाली का फैसला करेगी. इसके बारे में पब्लिक को सूचित कर दिया जाएगा.

Directorate General of Civil Aviation says it will notify its decision in due course on date of resumption of scheduled commercial international passengers airline services to/from India. It also says that situation being watched closely in view of emergence of new COVID variant. pic.twitter.com/5poCWXL8jP

